Friedberg

vor 49 Min.

Sexismus? Nach Aufregung um Werbung auf Schulbaustelle: So reagiert das Netz

Plus Nach Sexismus-Vorwürfen wird die Werbung am Friedberger Volksfestplatz überklebt. Wie die Nutzer und Nutzerinnen auf Facebook das umstrittene Pin-up-Girl finden.

Von Marlene Volkmann

Eine Werbefigur auf einem Bausilo am Volksfestplatz in Friedberg hat am Donnerstag für Aufregung gesorgt. Dort war eine Frau zu sehen, die in sehr kurzen Hosen und bauchfreiem Oberteil posierte. Daneben der Spruch "Gut Gebaut!" Sexistisch, objektifizierend, frauenfeindlich - so sah das Frauenforum Aichach-Friedberg diese Figur. Die Facebook-Nutzer und -Nutzerinnen sind mit dieser Sichtweise aber gar nicht einverstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen