Friedberg

14:53 Uhr

So ist die neue Ausstellung der Friedberger Kunstspechte

Die Friedberger Kunstspechte zeigen in ihrer Ausstellung in der Galerie am Schloss Freude an Farben und Formen. Von links präsentieren die Künstlerinnen ihre Lieblingswerke: Sigrid Wollrab mit leuchtendem Mohn, Anita Lenz und ihr Werk Südafrika, wo das tiefblaue Meer auf orange-gelben Sand trifft und Evi Schorer mit ihrem Bild Vergesst mich nicht.

Plus Die Friedberger Kunstspechte laden wieder in ihr Nest beim Schloss. Mit dieser Ausstellung beginnt eine ganze Kunst-Reihe. Die Kunst soll auch für Diskussionen sorgen.

Von Christine Hornischer

Die Freude an den Farben und Formen der Friedberger Kunstspechte in der Galerie am Schloss nimmt einen gefangen, sobald man in die kleine, aber feine Galerie Im Tal 14 tritt. Mal ist es rot-orangefarbener Klatschmohn, der einen mit seinen ausdrucksvollen Farben in den Bann zieht, ein andermal ist es die Skulptur eines Paares. Dann wieder machen lecker anmutende Südfrüchte Appetit auf mehr.

