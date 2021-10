So kämpft sich der Circus Barnum durch die Corona-Zeit

Plus Der Circus Barnum gastiert bis 10. Oktober in Friedberg. Im vergangenen Jahr ging es der Familie nicht gut. Jetzt schöpft sie Hoffnung - trotz vieler Einschränkungen.

16 Monate Zwangspause - da hatte Zirkusdirektor Markus Kaiser des Öfteren Angst, dass sein Circus Barnum schließen muss. 450 Euro kostet schließlich allein das Tierfutter pro Tag. Jetzt geht es wieder los. Bis 10. Oktober gastiert Barnum in Friedberg neben der Kussmühle. Allerdings ist noch längst nicht alles wie früher. Raubtiere aus dem Ausland zum Beispiel fehlen. Kaiser erklärt, warum das so ist und welche Hoffnungen er und seine Familie haben.