So klingt der Friedberger Advent

Nach Corona-bedingter Pause im Vorjahr gibt es heuer wieder ein anspruchsvolles Konzertprogramm beim Friedberger Advent. Wie man an Karten kommt.

Die Konzerte im Friedberger Advent sind aus dem Kulturprogramm nicht mehr wegzudenken und nach einem Jahr Corona-bedingter Pause ist das Interesse entsprechend groß. Die organisierenden "Bürger für Friedberg" verbuchen viele Reservierungen und sie haben alles vorbereitet, damit die Besucher ein gutes Gefühl haben können: So gilt nach derzeitigem Stand die 2G-Regel, zudem wurde die Zahl der Plätze in den drei Konzerten im Vergleich zu früher reduziert.

Die Musiker freuen sich, endlich wieder live spielen zu können. Den Auftakt gestalten am Sonntag, 28. November, um 19 Uhr im Wittelsbacher Schloss Sophie Heinrich (Violine) und Paul Rivinius (Klavier). Die gebürtige Augsburgerin Sophie Heinrich, die zeitweise auch in Wulfertshausen wohnte, hat die Tradition dieser Kammerkonzerte im Friedberger Advent vor über zehn Jahren mitbegründet und sie hat zwischenzeitlich bereits einige Stufen in der Karriereleiter erklommen, so war die vielfache Preisträgerin Konzertmeisterin an der Komischen Oper in Berlin und ist nun seit zwei Jahren bei den Wiener Symphonikern engagiert. Der Pianist Paul Rivinius gewann mit dem Clemente Trio einst den renommierten ARD-Musikwettbewerb. Er lehrte viele Jahre als Professor für Kammermusik an der Musikhochschule in Berlin und lebt heute in München. Sie spielen an diesem Abend Werke von Mozart, Schubert und Grieg.

Berliner Philharmoniker kommen gerne wieder nach Friedberg

Kultureller Höhepunkt im Programm des Friedberger Advents ist das Konzert der Bläser der Berliner Philharmoniker am Sonntag, 12. Dezember, in St. Jakob. Bereits zum 19. Mal gastieren die Musiker in Friedberg, denn bei ihren bisherigen Gastspielen waren sie immer so begeistert über die herzliche Betreuung und das enthusiastische Publikum, dass sie immer wieder gerne kommen. Sie spielen heuer Werke von Mozart, Haydn und Johann Nepomuk Hummel.

Mit dem Blechbläserquintett Harmonic Brass kommt ein international bekanntes und erfolgreiches Ensemble zum Friedberger Advent. Foto: Mike Meyer (Archivbild)

Die Klangarchitekten von Harmonic Brass sind aus dem Friedberger Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Das international renommierte Blechbläser-Quintett begeistert nicht nur seit über zehn Jahren mit seinem adventlich-weihnachtlichen Programm, sondern wurde vom Publikum auch für seine Open-Air-Auftritte im Sommer der vergangenen beiden Jahre gefeiert. Die Musiker möchten in dieser besonderen Situation den Advent am Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr in St. Jakob zu einer strahlend-festlichen Vorfreudezeit machen: mit Musik von J. S. Bach und Georg Friedrich Händel, berührenden Chorälen, Weihnachtsüberraschungen aus aller Welt und herrliche Geschichten rund ums Fest.

Konzerte in Friedberg: Bitte Corona-Regeln beachten

Karten gibt es unter Telefon 0821/609299 oder per E-Mail an horseling@gmx.de; es gelten die am Konzerttag entsprechenden Corona-Regeln. Überprüft werden diese bei den Konzerten in St. Jakob ab 18.30 Uhr im Pfarrzentrum, dort erhalten die Besucher dann entsprechende Armbändchen. Im Schloss findet die Kontrolle am Eingang statt.

