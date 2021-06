Friedberg

18:08 Uhr

So kommen Fußgänger sicher durch die Bahnhofstraße

Plus Die Stadt Friedberg reagiert auf die Beschwerden über die Unwegsamkeit der Gehwege während der Bauarbeiten in der Bahnhofstraße.

Von Thomas Goßner

Unebene, matschige Gehwege, die zur Baugrube hin abfallen: Immer wieder ist es in den vergangenen Wochen zu gefährlichen Situationen in der Friedberger Bahnhofstraße gekommen. Davon berichtete Patrick Gruner, der dort eine Feldenkrais-Praxis betreibt. So sei unter anderem ein Mann im Rollstuhl beinahe in die Tiefe gestürzt, wenn Passanten nicht eingegriffen hätten.

