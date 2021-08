So läuft Friedbergs Gastronomie nach dem Lockdown

Plus Nicht alle Restaurants und Cafés haben die Pandemie überlebt. Andere Wirte haben die Pause für Umbauten und Renovierungen genutzt - oder für einen Neustart.

Einen kompletten neuen Lockdown soll es für die Gastronomie nicht geben. Das ist die gute Nachricht, die die Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August für die Wirte hatte. Dennoch kämpfen manche Betriebe in der Region auch weiterhin mit Problemen.