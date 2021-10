So läuft der Karitative Christkindlmarkt in Friedberg

Plus Nach dem Lockdown im vergangenen Jahr findet die Traditionsveranstaltung heuer wieder statt. Wegen Corona kommt es aber zu ein paar Änderungen.

Vor der Stadtpfarrkirche St. Jakob werden bereits die Hecken gestutzt, Lichterketten montiert und Buden aufgestellt - eindeutige Anzeichen dafür, dass die Vorweihnachtszeit näherrückt und nach dem Lockdown im Vorjahr ein Stück weit Normalität einkehrt. Und darum gibt es am ersten Adventswochenende auch wieder den Karitativen Christkindlmarkt, dessen Erlös traditionell armen Menschen in Indien und Afrika zugutekommt.