So schmeckt der Sommer im Wittelsbacher Land

Plus Wie Eisdielen im Corona-Sommer 2021 den Ansturm der Gäste bewältigen und welche Geschmacksnoten heuer der Renner sind.

Sylvia Montag und ihre Kinder Rosalie und Ben sitzen mit ihren Großeltern im Friedberger Eiscafé Tutti Frutti. Die Familie feiert Geburtstag und die gute Laune ist ansteckend. "Viel Eis ist gut", sagt Großvater Helmut Juen lachend auf die Frage nach seinem Lieblingseis. Die ganze Familie genießt den Sonnenschein und die leckere Abkühlung, denn "Eis gehört zum Sommer dazu", meint Sylvia Montag.