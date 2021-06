Friedberg

01.06.2021

So unterstützen sich die Friedberger Händler gegenseitig

Plus Bald wird in der Ludwigstraße 17 das Restaurant Ala Turka einziehen. Im Moment sind in den leeren Schaufenstern Bilder und Skulpturen zu sehen. Welche Idee dahintersteckt.

Von Sabine Roth

Für Mehmet Bademci war es eine Selbstverständlichkeit: "Bis wir mit dem Bauen anfangen, stellen wir den Platz in unserem Schaufenster gerne kostenlos zur Verfügung. Schon die Corona-Zeit war eine große Herausforderung für die Geschäfte in Friedberg", sagt der Betreiber des Döner-Lokales Ala Turka und Miteigentümer des benachbarten Gebäudes an der Ludwigstraße 17, das derzeit noch leer steht. "Händler helfen Händlern" heißt das Konzept, mit der sich die Friedberger Geschäftsleute gegenseitig unterstützen.

