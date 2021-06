So will Friedberg raus aus dem Dschungel der Bauleitplanung

Plus Eine Prioritätenliste soll die Dringlichkeit der einzelnen Bebauungsplanverfahren festlegen.

Zwischen 40 und 50 Bebauungsplanverfahren laufen parallel bei der Stadt Friedberg. Welchen soll angesichts der beschränkten personellen Ressourcen in der Stadtverwaltung Vorrang eingeräumt werden, welche haben keine Eile? Das soll nun eine Prioritätenliste bestimmen. Der Antrag dazu kam von der CSU/FDP-Fraktion im Friedberger Stadtrat.