Sonderimpfaktion im Friedberger Pfarrzentrum

In Friedberg finden am Sonntag, 5. Dezember 2021, und Samstag, 11. Dezember 2021, Corona-Impfungen statt. Wer kann sich impfen lassen und wie bekommt man einen Termin?

Hausarztpraxen und das Impfzentrum Dasing können die Nachfrage nach Corona-Impfungen aktuell nicht bewältigen. Hilfe für diejenigen, die verzweifelt nach einem Termin suchen, kommt von der Gemeinde der Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob. Zusammen mit der Sozialstation Hochzoll-Friedberg, der Ärztin Dr. Renate Weber und der Firma Vitolus, die das Impfzentrum Dasing betreibt, organisiert sie zwei Sonderimpftage - einen davon speziell für Senioren, den anderen für alle.

Zwei Sonderimpftage in Friedberg: Die Termine

Der erste Impftag findet am Sonntag, 5. Dezember, ab 10 Uhr im Pfarrzentrum bei der Friedberger Jakobskirche (Pfarrstraße 1) statt. Er richtet sich ausschließlich an Senioren ab 70 Jahren, die eine Booster-Impfung benötigen.

bei der Friedberger Jakobskirche (Pfarrstraße 1) statt. Er richtet sich ausschließlich an Senioren ab 70 Jahren, die eine Booster-Impfung benötigen. Der zweite Impftag folgt am Samstag, 11. Dezember, ab 10 Uhr im Pfarrzentrum . An diesem Termin, der allen offensteht, gibt es Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.

So läuft die Anmeldung zur Impfaktion im Pfarrzentrum St. Jakob Friedberg

Die Impfaktion wird binnen weniger Tage auf die Beine gestellt. Wie Stadtpfarrer Steffen Brühl erläutert, verimpft am 5. Dezember Vitolus 100 bis 110 Dosen. Beim zweiten Termin, der sich an einen größeren Personenkreis richtet, kommt Unterstützung von der Hochzoller Ärztin Dr. Renate Weber; hier sind 250 Impftermine geplant.

Die Anmeldung für beide Termine läuft ausschließlich telefonisch über die Nummer 0821/263 7533 (Sozialstation Hochzoll-Friedberg). Anmelden kann man sich ab Dienstag, 30. November, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

In Friedberg findet eine Corona-Impfaktion statt. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)



Nicht absehbar ist laut Brühl wegen des BionTech-Stopps von Bundesgesundheitsminister Spahn, wie hoch der Anteil von Moderna bzw. BionTech sein wird. Der Pfarrer, der am Wochenende seine Auffrischungsimpfung mit Moderna erhalten (und gut überstanden) hat, wirbt jedoch dafür, sich auf jeden Fall impfen zu lassen. Moderna ist laut Ärzten ebenfalls ein sehr guter Impfstoff und Kreuzimpfungen der Antikörperbildung zuträglich.

Das Vakzin für den ersten Termin bestellt die Firma Vitolus. Die Dosen gehen nicht zulasten des Vakzins, welches das Impfzentrum Dasing bzw. die mobilen Impfteams des Landkreises erhalten. Dasselbe gilt für den Sonntag darauf; hier übernimmt die Medizinerin Renate Weber die Bestellung von 250 Impfdosen. Wird das angesichts der zunehmenden Impfmittelknappheit in Hausarztpraxen funktionieren? Brühl sagt: "Wir gehen davon aus , die Zusagen der Politik eingehalten werden, dass es ausreichend Impfstoff gibt."

Und der Stadtpfarrer betont: Auch wenn die katholische Kirchengemeinde die Sonderimpfaktion organisiert, steht diese allen Menschen offen, egal ob aus Friedberg oder dem Umland, und gleichgültig, ob sie katholisch, evangelisch, muslimisch, andersgläubig oder konfessionslos sind.

Die Idee sei aus der Mitte der Kirchengemeinde heraus entstanden, als klar wurde, dass Impfzentrum und Praxen mit dem Impfen nicht hinterherkommen, während gleichzeitig Inzidenzwerte steigen und Kliniken bei der Versorgung der Corona-Kranken an ihre Grenzen geraten. "Wir habe gesagt: Wir müssen etwas tun", bringt Brühl es auf den Punkt. Das Ziel sei, die Impfquote in der Region zu erhöhen, damit die Menschen nicht bis Ende des Jahres oder noch länger auf einen Termin warten müssen.

Eigener Corona-Impftermin für Seniorinnen und Senioren aus Aichach-Friedberg

Zwei Punkte hatte die Kirchengemeinde besonders im Auge: Senioren und Seniorinnen, die nicht mobil sind, will man ein gut erreichbares Angebot machen. Nur für diese Personengruppe ist daher der Termin am 5. Dezember reserviert (sie können sich aber auch für den 11. Dezember anmelden). Außerdem tun viele Ältere sich mit der Anmeldung über das Bayerische Impfportal impfzentren.bayern schwer. Daher setzt man bei der Aktion auf telefonische Anmeldung. Diese mache es außerdem einfacher, Termine passgenau zu vereinbaren, so Brühl.

Abgesehen von der Zielgruppe der Menschen über 70 will die Pfarrei dann beim zweiten Termin ausdrücklich allen ein Angebot machen, egal ob sie eine Erst- oder Booster-Impfung möchten oder eine Zweitimpfung benötigen, weil sie zum Beispiel einen Termin nicht wahrnehmen konnten. Pater Brühl, den das Thema so umtreibt, dass er es in seiner Sonntagspredigt aufgegriffen hat, betont, man müsse alles tun, um eine noch größere Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden. Anklagen seien daher fehl am Platze.

Er ist froh, dass bei den Aktionen die Sozialstation Hochzoll-Friedberg, allen voran die Geschäftsführerin Gudrun Jansen, mit im Boot ist. Die Einrichtung hat Erfahrung, da sie schon Sonderimpftermine für ihre Klienten und Klientinnen auf die Beine gestellt hat. Auch der Kontakt zu Dr. Weber, die bereits einige Sonderimpfungen durchgeführt hat, kam über die Sozialstation zustande.

Die Arbeiten sind so aufgeteilt, dass Ehrenamtliche der Pfarrei Empfang und Anmeldung managen, Vitolus bzw. das Praxisteam impfen und die Sozialstation sich nach der Impfung um die Menschen im Warteraum kümmert. Das Pfarrzentrum sei als Örtlichkeit mit seiner Vielzahl von Räumen gut geeignet, so Brühl. Es können auch getrennte Besucherströme gewährleistet werden.

Das muss man bei der Sonderimpfaktion in Friedberg beachten

Bei den Aktionen gilt FFP2-Maskenpflicht, einen Testnachweis müssen nicht Geimpfte nicht mitbringen. Nötig sind der Impfausweis und der Personalausweis/Reisepass.