Friedberg

vor 59 Min.

Sperre auf AIC25: Das steckt hinter dem Polizeiaufgebot am P&R-Platz

Ein großes Polizeiaufgebot am Park-and-Ride-Platz Friedberg-West löste am Samstagabend Verwirrung aus.

Plus Großes Polizeiaufgebot am Park-and-Ride-Platz Friedberg-West, die Kreuzung gesperrt: Viele Menschen fragen sich, was am Samstagabend auf der AIC25 los war.

Von Ute Krogull

Eine der wichtigsten Kreuzungen in Friedberg war Samstagabend gesperrt. Am Park-and-Ride-Platz Friedberg-West war ein größeres Polizeiaufgebot zu beobachten. Was war dort los? Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord handelte es sich nicht um einen Polizeieinsatz, zumindest keinen klassischen. Der Kreuzungsbereich AIC25/ B300/Chippenham-Ring war vielmehr für Video- und Bildaufnahmen der Polizei gesperrt. Diese dienten einer Tatrekonstruktion, so ein Polizeisprecher.

