Sperrung am Rathaus: Eine Mini-Fußgängerzone für Friedberg?

Probeweise könnte im nächsten Jahr der Marienplatz zwischen Rathaus und Brunnen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Der Bauausschuss des Stadtrats hat nach kontroverser Diskussion beschlossen, diese Idee eingehend zu prüfen und sich im Dezember mit den Ergebnissen zu befassen.