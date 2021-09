Spurensuche nach dem Glück im Friedberger Schloss

Plus Die Schauspielerin Nina Petri überlässt die persönliche Definition von Glück dem Friedberger Publikum - an einem Abend der dazu anregt, sich Gedanken zu machen.

Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner strahlt. "Endlich wieder Leben im Friedberger Schloss", sagt sie. Lange Zeit mussten ja sämtliche Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden. Bei der Lesung der Schauspielerin und Sprecherin Nina Petri sind Tische aufgestellt, um den Mindestabstand einzuhalten. Die Vorfreude bei Personal und Publikum ist deutlich spürbar. "Sind Sie glücklich?", fragt Weinfurtner zu Beginn der Lesung und antwortet selbst: "Ich bin glücklich, Sie alle zu der ersten Lesung nach der langen Corona-Pause begrüßen zu können und außerdem, weil ich Nina Petri begrüßen kann."