Unbekannter fährt bei St. Afra Auto an und flüchtet

Dabei wurde am Samstag ein roter Mazda beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

Am Samstag zwischen 9 und 13 Uhr wurde ein in der Straße Weidenau nahe St. Afra im Felde abgestellter roter Mazda an der linken vorderen Stoßstangenecke angefahren. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Hinweise an die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710. (AZ)