Friedberg

vor 19 Min.

Stadt Friedberg zieht nach Massenschlägerei am See Konsequenzen

Die Wasserwacht Friedberg war am Friedberger See im Einsatz.

Plus Nach einer Schlägerei am See greift die Stadt Friedberg nun mit neuen Regeln ein. Diese Sicherheitsauflagen müssen dort jetzt beachtet werden.

Von Marlene Volkmann

Aufatmen unter den meisten Abiturienten: Nach wochenlangem Lernen sind die Prüfungen endlich vorbei. Jahr für Jahr feiern Schüler am Friedberger See das Ende ihrer Schulzeit. Auch viele andere Besucher haben die Sonne genossen, wurden dann aber aufgeschreckt: Am Dienstag kam es in den Menschenansammlungen auf einem Parkplatz des Sees zu einer Schlägerei. Es fielen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe.

Lesen Sie dazu auch Friedberg Plus Nach Massenschlägerei müssen härtere Regeln für den Friedberger See her

Themen folgen