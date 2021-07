Friedberg

Stadtrat: Für jedes Friedberger Baby einen Baum?

Plus Der Stadtrat hätte Kindern in Friedberg gerne ein besonderes Geschenk gemacht. Das ist aber gar nicht so einfach.

Von Andreas Alt

Es hörte sich nach einer guten Idee an, gegen die niemand etwas hätte einwenden können: Die Fraktion Parteifreie Bürger/ ÖDP hatte – nach dem Vorbild der Stadt Würzburg – beantragt, dass in Friedberg künftig für jedes Neugeborene ein Baum gepflanzt werden soll. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass dieses Vorhaben wohl nicht umsetzbar ist.

