Friedberg

vor 49 Min.

Stadtrat entscheidet über Vorbereitungen für "Friedberger Zeit" 2022

Plus Einiges spricht dafür, das Altstadtfest 2022 abzusagen. Trotzdem schlägt die Stadtverwaltung vor, es vorzubereiten. Donnerstag diskutiert der Stadtrat. Wie sind die Meinungen?

Von Ute Krogull

Weiterhin ist unsicher, ob 2022 ein Friedberger Altstadtfest stattfinden kann - und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Nachdem der Stadtrat im März beschlossen hatte, die Planungen "mit angezogener Handbremse" zu starten, steht am Donnerstag die Diskussion an, wie es weitergehen soll. Denn für die landkreisweit größte Veranstaltung, die auf 8. bis 17. Juli terminiert ist, geht es langsam aber sicher in die heiße Phase der Vorbereitungen. Die städtische Kulturabteilung listet in der Sitzungsvorlage eine ganze Reihe von Gründen gegen die Durchführung des Festes auf. Trotzdem ist sie gegen eine Absage. Was meinen Vereine und Initiatoren?

