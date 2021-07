Friedberg

vor 18 Min.

Stadtrat ringt sich zum Kauf von Luftfiltern für Schulen durch

Plus Die Stadt Friedberg wird Luftfilter für die Grund- und Mittelschulen bestellen. Söders Versprechen sorgt aber für dicke Luft im Stadtrat.

Von Ute Krogull

Die Stadt Friedberg nimmt das Förderprogramm des Freistaates in Anspruch und kauft mobile Luftreinigungsgeräte für die Grund- und Mittelschulen. In der Stadtratssitzung, die viele Gäste aus Schule und Elternschaft verfolgten, sorgte aber das Versprechen von Ministerpräsident Markus Söder, dass nach den Sommerferien Luftfilter in allen bayerischen Klassenzimmern stehen werden, für dicke Luft.

