Lieferwagen rollt in Stätzling gegen Gartenzaun

Laut Polizei hatte der Fahrer seinen Transporter nicht ausreichend gesichert. Der Unfall ging mit Sachschaden ab.

Am Mittwoch, gegen 16.35 Uhr, stellte ein 23-jähriger Kleintransporter-Fahrer seinen Mercedes Vito am Oberen Weg in Stätzling ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sicherte der Fahrer den Lieferwagen nicht ausreichend gegen das Wegrollen. Deshalb landete das Fahrzeug bei leichtem Gefälle in den Gartenzaun eines Wohnanwesens. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (AZ)