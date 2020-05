vor 18 Min.

Friedberg-Stätzling

In Friedberg-Stätzling fiel ein Mann von seinem Rad und bleibt bewusstlos liegen. Eine Frau nimmt sich laut Friedberger Polizei seiner an.

Am Sonntagabend fand eine Fußgängerin einen bewusstlosen Radfahrer. Die Frau war nach Angaben der Friedberger Polizei in der Derchinger Straße in Friedberg-Stätzling unterwegs. Dabei bemerkte sie den auf dem Boden legenden 62-Jährigen, der kurz darauf wieder zu sich kam. Er sei mit seinem E-Bike an den erhöhten Randstreifen gekommen und daraufhin gestürzt, berichtete der Senior.

Unfall in Friedberg-Stätzling: Radler liegt laut Polizei bewusstlos auf dem Boden

Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. (pos)

