vor 18 Min.

Friedberg: Starker Rauch in Firmengebäude

In einem Firmengebäude in Friedberg dringt starker Rauch. Gebrannt hat es laut Friedberger Feuerwehr aber nicht.

Aus einem Firmengebäude in der Joseph-Baur-Straße in Friedberg drang am Sonntagabend starker Rauch. Die daraufhin alarmierte Freiwillige Feuerwehr Friedberg stellte eine Verpuffung an der Heizungsanlage der Firma fest.

Rauch aus Friedberger Firmengebäude: Wie eine Verpuffung entsteht

Diese entsteht laut dem Friedberger Bezirksschornsteinfeger Rainer Schmid, wenn sich leicht brennbares Material zum Beispiel wegen zu niedriger Temperatur oder zu wenig Sauerstoff an der Schwelle zum Brand befindet. Im Falle einer Heizungsanlage könnte es sich dabei um Öl handeln, das vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht und dann anfängt zu qualmen. Nach Angaben der Feuerwehr entstand kein Schaden an dem Gebäude. (pos)

