Friedberg/Steiermark

vor 51 Min.

"Ferdl" aus der Steiermark ist gestorben

Plus Der Harmonikaspieler Ferdinand Steinhofler hat einige Fußballspiele der Sportfreunde Friedberg und des TSV Friedberg musikalisch begleitet. Nun ist er gestorben.

Die älteren Fußballer der Sportfreunde Friedberg und des TSV Friedberg werden sich gerne an viele Stunden erinnern, in denen ein gewisser "Ferdl" aus der Partnerstadt Friedberg in der Steiermark die zahlreichen Begegnungen mit seiner "Steirischen" bereichert hat.

