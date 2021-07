Friedberg

11:55 Uhr

Stillstand auf der Friedberger Baustelle: Wallfahrtskirche St. Afra im Gerüste

Plus Die Friedberger Wallfahrtskirche muss dringend saniert werden. Doch nach ersten Sicherungsmaßnahmen im vergangenen Jahr geht nichts mehr voran. Wie Mesner Karl Ritter auf diesen Stillstand reagiert.

Von Thomas Goßner

Die Friedberger Wallfahrtskirche St. Afra steht, wie der Name schon sagt, frei im Felde. Der Wind weht mit hoher Geschwindigkeit über das Gotteshaus und reißt seit immer wieder Platten vom Dach. Seit vergangenem Herbst ist die Kirche eingerüstet, doch die dringend notwendige Sanierung lässt auf sich warten. Mesner Karl Ritter ist darum sauer und wirft nach mehr als 30 Jahren hin: "Es ist sehr traurig, was in der Diözese abläuft", kritisiert er. Denn St. Afra im Felde wird zwar von der Stadtpfarrei St. Jakob verwaltet. Baulastträger und damit verantwortlich für die Sanierung ist jedoch der Bischöfliche Stuhl in Augsburg.

