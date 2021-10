Streit im Stadtrat: Wie viel Heckenschnitt muss in Friedberg sein?

Plus Der Umweltausschuss des Friedberger Stadtrats streitet über das richtige Vorgehen gegen Wildwuchs an öffentlichen Straßen. Warum Bürgermeister Eichmann nicht die gewünschte Blankovollmacht für die Verwaltung bekommt.

Überwucherte Gehsteige, blockierte Rettungswege, eingewachsene Hydranten - die Stadt Friedberg will jetzt entschieden gegen den Wildwuchs von privaten Hecken vorgehen. Mit dem Wunsch nach politischer Rückendeckung stieß Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) im Umweltausschuss des Stadtrats jedoch auf Widerstand. Am Ende gab es einen Kompromiss, den eine Mehrheit mittragen konnte.