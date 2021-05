Streit um Kindertagesstätte: Anti-Eichmann-Front oder berechtigter Zorn?

Sowohl Bürgermeister als auch Grüne nehmen Stellung zum Streit um den Neubau der Friedberger Kindertagesstätte St. Johanna. Allerdings völlig konträr.

Der Streit um die Interimslösung und den Neubau für die Kindertagesstätte St. Johanna schlägt weiter Wellen. Grünen-Fraktionsvorsitzende Claudia Eser-Schuberth betont, der Streit sei nicht unnötig gewesen. Immer wieder erhalte der Stadtrat nur Teilinformationen und solle dann abstimmen, es gebe überraschende „alternativlose“ Wendungen, die man – am besten fraglos – mittragen solle.

Eser-Schuberth: "Die Stadt Friedberg erhält keinen Cent"

„Im vorliegenden Fall hat sich unser Zorn vor allem daran festgemacht, dass seit dem Beschluss vom Oktober 2019 zum Bau einer Kinderbetreuungseinrichtung an der Bozener Straße offensichtlich nichts passiert ist und nun wieder eine Interimslösung geschaffen werden muss.“ In diesem Zeitraum hätten andere Kommunen Kitas gebaut und Fördergelder bekommen. Die Stadt Friedberg erhalte keinen Cent Förderung und die Kinder bekämen nur eine Zwischenlösung. „Das ist weder pädagogisch noch ökonomisch sinnvoll, nachhaltig schon gar nicht.“

Claudia Eser-Schuberth kritisiert Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann. Foto: Bündnis 90/die Grünen

Ihre Fraktion habe nur zugestimmt, damit der Streit nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird – allerdings mit dem Zusatz, dass der Bau Bozener Straße vorangetrieben werde. Seit Jahren mahnten die Grünen das Thema Kitas an. „Aber voran geht’s dann nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Mit vorausschauendem Handeln hat das nichts zu tun. Da braucht es auch mal deutliche Worte.“

Solche wählt der Bürgermeister auch. Er spricht von einer „Anti-Eichmann-Front“ aus Grünen und Manfred Losinger (CSU), die nach 30 Jahren im Stadtrat nichts von Bauwesen verstünden bzw. Sitzungsvorlagen nicht lesen könnten. Die Grünen hatten beantragt, die Kita Bozener Straße, in die St. Johanna einziehen wird, solle bis Ende 2021 fertig sein. „Dass die Stadt weder der Bauherr noch der Grundbesitzer ist, muss ihnen bekannt gewesen sein“, so Eichmann.

Bürgermeister Eichmann: "Informationspolitik ist umfassend"

Er betont auch, seine Informationspolitik sei schnell und umfassend. Es habe eine Vorabinfo an die Fraktionsvorsitzenden gegeben, ein Fragenkatalog der Grünen sei umgehend beantwortet worden („dort beantwortete Fragen wurden dennoch im Änderungsantrag der Grünen als nicht beantwortet bezeichnet“). Drei Tage vor der Sitzung habe die Vorlage dem Stadtrat vorgelegen, zwei Tage vor der Sitzung sei das Thema im Ältestenrat diskutiert worden, unmittelbar vor der Sitzung fand ein Ortstermin statt. „Nicht einmal kam die Frage nach den Gründen für die Verzögerung in der Bozener Straße, die dann angeblich das Problem darstellte in der Sitzung.“

