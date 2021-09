Friedberg

vor 18 Min.

Streit um Straßensanierung in Friedberg-St. Afra

Anwohner klagen, dass in der Afrastraße in Friedberg-St.-Afra zu schnell gefahren wird. Die Stadt will dagegen vorgehen.

Plus Die Afrastraße ist in einem schlechten Zustand. Außerdem gibt es Klagen über Raser. Im Bauausschuss gibt es eine kontroverse Debatte, was jetzt zu tun ist.

Von Thomas Goßner

In der Afrastraße im Friedberger Stadtteil St. Afra wird zu schnell gefahren. Trotz Tempo 30 drücken hier offenbar viele Autofahrer aufs Gas und benutzen die Straße sogar vorschriftswidrig als Schleichweg zur B2 nach Süden. Dem will die Stadt Friedberg jetzt entgegenwirken. Im Bauausschuss des Stadtrats sorgte das für hitzige Diskussionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen