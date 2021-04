Friedberg-Süd hat jetzt ein "Mini-Einkaufszentrum"

Vor Kurzem eröffnete in der Friedberger Stefanstraße Bäcker Knoll eine Filiale. Nun ist nebenan ein Obst- und Gemüseladen eingezogen.

Eine Neueröffnung lockte am Donnerstag die Menschen in die Friedberger Stefanstraße: Hier hat "Schneiders Obst- und Käseeckerl" aufgemacht. Bunt sieht es in dem kleinen Laden aus, denn hier verkaufen Christine und Steffen Schneider mit ihrem Team Trauben, Orangen, Äpfel und anderes Obst und Gemüse. Zusammen mit der neuen Filiale der Bäckerei Knoll nebenan ist so eine Art "Mini-Einkaufszentrum" für Friedberg-Süd entstanden.

Was gibt es bei "Schneiders Obst- und Käseeckerl"?

In dem Laden gibt es außer Obst und Gemüse unter anderem Käse und Würste sowie Honig aus Friedberg und Nudeln. Steffen Schneider, der in Friedberg wohnt, fährt eigentlich Wochenmärkte an, um dort Lebensmittel zu verkaufen. Aber er sagt: "Man wird nicht jünger." Wenn er zu den Märkten fährt, beginnt seine Arbeit schon um 4 Uhr morgens mit dem Aufbau. Hier im Geschäft muss er nur noch die frischen Waren einräumen und kann loslegen.

Obst und Gemüse lockten am Donnerstag die Kunden in den Laden - genauso wie Käse und Würste. Foto: Marlene Volkmann

Den Wunsch nach einem eigenen Geschäft hatte das Ehepaar Schneider schon länger. Als er dann las, dass die Bäckerei Knoll Räume untervermietet, habe er zugeschlagen, erzählt der 64-Jährige.

Der Laden ist im Moment von 7 bis 18 Uhr geöffnet, je nach Kundenandrang werden die Öffnungszeiten in der Mittagszeit aber noch angepasst. Bei seinen Produkten setzt Schneider, so weit möglich, auf Regionalität. Den Käse bezieht er aus einer kleinen Bregenzer Käserei.

Mitarbeiterin Ulrike Stahl bringt die Waren für eine Kundin zur Theke. Foto: Marlene Volkmann

In der aktuellen Situation sind Geschäftseröffnungen ein Risiko; beim Lebensmittelhandel halten sie sich aber laut Schneider in Grenzen. Der Standort in der Stefanstraße sei perfekt: Nicht nur seien die Räumlichkeiten hübsch, auch gebe es in der näheren Umgebung keinen anderen Markt in dieser Art. Das Einzugsgebiet sei gut, sagt Schneider und meint: "Ich habe ein gutes Gefühl." Auch ohne Werbung schauten bereits Kunden vorbei. Eine Besonderheit: Im Gegensatz zum Supermarkt gibt es keine Selbstbedienung, sondern die Verkäuferinnen beraten die Kunden und bringen die gewünschten Waren dann in Körben hinter die Theke zur Kasse.

