Takt der Paartalbahn gerettet? Konflikte mit Fernverkehr sind ausgeräumt

Plus Nach Angaben der Bayerischen Eisenbahngesellschaft kann es auf der Paartalbahn beim 15-Minuten-Takt bleiben - unter bestimmten Voraussetzungen.

Muss die Paartalbahn ihren 15-Minuten-Takt aufgeben, weil künftig mit dem "Deutschlandtakt" mehr Fernzüge zwischen Augsburg und München unterwegs sind? Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) schrieb in ihrer Zeitschrift "Bahnland Bayern", die Probleme seien gelöst, da der Friedberger Bahnhof bis 2025 leistungsfähiger wird. Grünen-Bundestagskandidat Stefan Lindauer ist da skeptisch, und auch der Nahverkehrsexperte Herbert König aus Schmiechen sagte unserer Zeitung, der Umbau des Bahnhofs sei nur ein Schritt zur Lösung; geschehen müsse vor allem auch etwas im Bereich Augsburg-Hochzoll.