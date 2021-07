Friedberg

05:58 Uhr

Theresia Beichl wusste immer, was sie will - auch jetzt, mit 100 Jahren

Plus Wie schafft man es, mit 100 Jahren noch fit zu sein? Die Friedbergerin Theresia Beichl hat ein Leben voll Glück, aber auch mit schweren Zeiten erlebt. Sie kennt das Rezept.

Von Sabine Roth

Theresia Beichl wusste schon immer, was sie will, und ging ihren Weg konsequent. Für eine Frau ihrer Generation, aufgewachsen in der Nähe des mährischen Brünn, ist das ungewöhnlich. Jetzt wird die frühere Lehrerin 100 Jahre alt, ist fit, selbstbewusst, tadellos im Auftreten. Kennt sie ein Erfolgsrezept?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

