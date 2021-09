Tickets für Konzert im Friedberger Rathaus zu gewinnen

Schuberts "Winterreise" erklingt am Freitag, 1. Oktober 2021, im Friedberger Rathaus. So können Sie Karten für das Konzert gewinnen.

"Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum" ist eines der schönsten und bekanntesten deutschen Volkslieder. Es stammt aus Schuberts Liederzyklus "Die Winterreise", der am Freitag im Friedberger Rathaus erklingt. Wir verlosen Tickets für das Konzert am 1. Oktober, das Richard Resch und Stephanie Knauer geben.

Der renommierte Tenor Richard Resch ist ein gefragter Liedsänger und Oratoriensänger. Er musizierte und musiziert mit sehr bekannten Ensembles, Solisten und Dirigenten. Studiert hat er in Augsburg und dort auch den Kunstförderpreis erhalten. In Friedberg singt er die "Winterreise", einen der drei großartigen Liederzyklen von Franz Schubert, nach Worten des Komponisten „schönschaurig“.

Die in Augsburg geborene Pianistin Stephanie Knauer erhielt Klavierunterricht ab dem sechsten Lebensjahr und schloss ihr Studium an der Musikhochschule Augsburg / Nürnberg 2001 mit dem künstlerischen Diplom „mit Auszeichnung“ und die Meisterklasse 2003 mit dem Meisterklassendiplom ab. Während des Studiums errang sie mehrfach Wettbewerbserfolge und Stipendien, besuchte Meisterkurse für Hammerklavier, Cembalo, Liedbegleitung und Kammermusik. In Friedberg ist sie auch als versierte Musiklehrerin bekannt.

Das Konzert beginnt am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Historischen Saal des Friedberger Rathauses. Kartenverkauf im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg und an der Abendkasse.

Verlosung: "Winterreise" in Friedberg

Wir verlosen zweimal zwei Karten plus je ein Gläschen Begrüßungssekt. Wenn Sie bei der Verlosung mitmachen wollen, schicken Sie bitte bis spätestens Donnerstag um 9 Uhr eine Mail mit dem Stichwort "Winterreise" an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

