Tipp für Familien: Das Friedberger Museum öffnet an Pfingsten

Familien haben während des Lockdowns alle Ausflugsziele abgegrast. Da kommt die Öffnung des Museums im Friedberger Schloss gerade recht. Es hat für Kinder viel zu bieten.

Ab Pfingstsonntag, 23. Mai, öffnet das Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg wieder regulär. Auch der romantische Außenbereich des kleinen Cafés ist dann bewirtet. Museum, das klingt vielleicht langweilig, aber das erst vor zwei Jahren im sanierten Schloss neu eröffnete Museum hat Familien viel zu bieten.

Das sind die Öffnungszeiten im Friedberger Museum

Geöffnet ist ab Pfingsten von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Am Pfingstmontag ist ebenfalls geöffnet. Um eine telefonische Anmeldung für den Besuch des Museums oder Cafés unter 0821/6002-684 wird gebeten. Auch eine kurzfristige Registrierung vor Ort ist möglich. Es gelten die allgemein aktuell gültigen Corona-Regeln.

Das ansprechend gestaltete Museum erwartet die Besucherinnen und Besucher mit einer prachtvollen Uhrensammlung, entführt in vergangene Zeiten der Friedberger Stadt- und Schlossgeschichte und präsentiert spannende archäologische Funde sowie sakrale und moderne Friedberger Kunst. Für den Familienbesuch stehen Mitmach- und Medienstationen bereit, außerdem gibt es Audioguides (für Erwachsene und Kinder) sowie ein Rätsel-Faltblatt für Kinder.

Das ist im Museum in Friedberg für Familien und Kinder geboten

Selber etwas zu machen oder zu erforschen, gehört zum Museumskonzept. So gibt es in den zwei Räumen für Stadtgeschichte Klappen, hinter denen sich Friedberg-Objekte verbergen. Auch der Einsatz von Medien ist vielfältig: In den drei Räumen der Sakralkunst werden "mystische Klänge" zu hören sein, bei den Zeitmessern Uhrenklicken. Bei den Fayencen soll der Kupferstich eines Töpfers als Animation belebt werden, in der Stadtgeschichte sind Interviews mit Zeitzeugen des Kriegsendes als Film zu sehen.

Rund eineinhalb Stunden dauert ein Rundgang. Man kann ihn auf eigene Faust oder mit einem Audioguide unternehmen. Für Kinder gibt es eine eigene Variante, durch die der Uhrmacherlehrling Philipp führt, der auch als Figur im Museum präsent sein wird. Und in einem Raum fühlt man sich wie in einem Harry-Potter-Roman.

Führungen starten erst im Juli – in der Hoffnung, dass dann schon mehr Menschen geimpft sein werden. Das erste Kinderprogramm ist für Freitag, 23. Juli geplant: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung erforderlich bis zwei Tage vor der Veranstaltung unter 0821/6002-684.

Dieses Kinderprogramm bietet das Museum im Wittelsbacher Schloss 2021

Freitag, 23. Juli, 15 Uhr: Entdecke das Wittelsbacher Schloss! Wie lebte es sich auf einem Schloss? Gemeinsam machen wir uns auf Entdeckungstour um das Schloss und erfahren spannende Geschichten über das Schloss und seine Bewohner. Am Ende gestaltet jeder seine eigene Erinnerung für zu Hause.

Freitag, 3. September, 10 Uhr: Urelefant und Co.: Welche seltsamen Wesen bevölkerten Friedberg vor mehreren Millionen Jahren? Wie lebten die Menschen? Experimentiere und erforsche das frühere Leben auf dieser Zeitreise in die Vergangenheit!

Freitag, 29. Oktober, 15 Uhr: Gänsehaut! Gruselgeschichten rund ums Schloss: Kennst du die schaurigen Geschichten über das Friedberger Schloss? Komme mit auf eine unerschrockene Entdeckungstour und gestalte dein eigenes Ungeheuer.

Freitag, 26. November, 15 Uhr: Winterlicher Lichterzauber: In der Winterzeit leuchtet und funkelt es überall, und alles ist bunt geschmückt! Auch in Friedberg und im Schloss macht sich die Vorfreude bemerkbar. Komm und gestalte deinen eigenen Sternenschmuck und lausche einer winterlichen Geschichte!

