Tradition: Wunschbaum und QR-Quiz versüßen den Advent in Friedberg

Freiwillige haben auch dieses Jahr einen traditionellen Wunschbaum aufgestellt. Dazu kommt die Chance auf einen Gewinn beim dritten QR-Quiz.

Fast alle weihnachtlichen Traditionen in Friedberg fallen dieses Jahr erneut wegen der Corona-Pandemie aus. Doch eine Gruppe Ehrenamtlicher, die von der Stadt Friedberg und dem Aktiv-Ring unterstützt werden, hält dagegen. Der Friedberger Wunschbaum sowie ein QR-Code-Quiz mit Gewinnchancen sollen den Advent weiterhin versüßen.

Schon vor vier Jahren kam die Idee eines Wunschbaums durch die Internetplattform Facebook auf. Christina Jäckle war damals sofort Feuer und Flamme. "Die Mühlen der Stadt Friedberg mahlen manchmal langsam", stellt Jäckle fest und erinnert sich, dass der Wunschbaum nur innerhalb von zwei Wochen von der Stadt erlaubt wurde, weil sie mit ständiger Präsenz und Fragen an den Bürgermeister für Druck sorgte.

Über 200 Wünsche von Senioren u nd Pflegern in Friedberg

Nun steht der Wunschbaum schon zum vierten Mal zwischen der Kirche St. Jakob und dem Divano. Die Kirche hat den Platz zur Verfügung gestellt, da Pater Steffen Brühl das Projekt unterstützt und sogar mit anpackt. Insgesamt sollen am Ende um die 230 Wünsche am Baum hängen. Zunächst wird jedoch erst eine Hälfte aufgehängt. Die anderen Wunschzettel sollen auch bald am Weihnachtsbaum baumeln.

Der Abstand wird bewusst gewählt, da die Erfahrung gezeigt habe, dass der Baum sonst in wenigen Tagen kahl ist. Es gebe mehr Wunscherfüller in Friedberg als Wünsche. Die letzten Jahre seien immer 100 Prozent der Wünsche erfüllt worden. Letztes Jahr ist den Veranstalterinnen und Veranstaltern besonders ein Wunsch aufgefallen: Kuscheldecken, Kuscheltiere und Kuschelkissen wünschten sich viele Senioren. Daraus wurde geschlossen, dass sich viele ältere Personen einsam fühlen. Dieses Jahr fällt ein Wunsch besonders auf: Lichterketten für das Bett.

Am Baum hängen bereits alle möglichen Wünsche: von Zigaretten über Kuscheltiere oder auch ein Café-Besuch. Foto: Leon Ueberall

Doch wie kommen die Wünsche an den Baum? Das Konzept wird von fünf Teilnehmern unterstützt: AWO, Karl-Sommer-Stift Diakonie, Pro Seniore, Sozialstation Friedberg und die BRK-Tagespflege händigen ihren Senioren die Wunschzettel aus. Gemeinsam mit den Pflegern können die Senioren dann ihre Wünsche formulieren.

Von Zigaretten und Bier über Kuscheltiere bis hin zum Ausflug ins Café ist alles dabei. Ursprünglich war das Projekt nur für hilfsbedürftige Senioren gedacht. Als die Corona-Pandemie jedoch die Besuchszeiten stark einschränkte und die Pfleger und Pflegerinnen stark belastete, entschieden die Initiatoren, künftig auch nicht hilfsbedürftige und Pfleger mit aufzunehmen. Noch bis zum 18. Dezember können die Wunschzettel gepflückt und die Geschenke im Altstadtcafé Weißgerber abgegeben werden.

Auch ein QR-Code-Quiz soll die Friedberger weihnachtlich einstimmen

Wer bereits genug Menschen eine Freude gemacht hat, kann mit Freunden oder Familie am 3. QR-Code-Quiz teilnehmen. Dieses Mal geht es um die Partnerstädte Friedbergs und dessen weihnachtliche Bräuche. Der Lauf durch die Innenstadt soll um die eineinhalb Stunden dauern und von Groß bis Klein das Gehirn fordern. Die erste Frage ist bei der Buchhandlung Lesenswert in der Ludwigstraße zu finden.

Ein internetfähiges Gerät mit Kamera ist zur Teilnahme notwendig, da die QR-Codes eingescannt werden müssen. Die Teilnehmenden können ihren Teilnehmerzettel, der an der ersten und zweiten Station ausliegt, am Ende abgeben und mit etwas Glück einen Geschenkkorb für die ganze Familie gewinnen. Auch hier sei wieder für alle Generationen etwas dabei. Die Partnerstädte haben den Korb mit bestückt - der Inhalt soll aber eine Überraschung bleiben. Das Quiz läuft bis zum 9. Januar 2022.