Trotz Corona: Friedberger Halbmarathon findet statt - das sollten Sie wissen

Plus Nach der Pause im vergangenen Jahr geht es heuer wieder an den Start - allerdings mit einem kleineren Teilnehmerfeld und einigen Sicherheitsauflagen.

Frank Büschel atmet auf. Die neue Fassung der Infektionsschutzverordnung erleichtert ihm die Organisation des Friedberger Halbmarathons, der am Sonntag, 12. September, stattfindet. "Wir nutzen den Spielraum aus, machen aber freiwillige Einschränkungen", kündigt der Leiter der Abteilung Kultur und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Friedberg an.