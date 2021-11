Trotz Corona: Im Wittelsbacher Schloss soll es im Advent Veranstaltungen geben

Trotz steigender Corona-Zahlen sind im Dezember weitere Veranstaltungen im Friedberger Schloss geplant. Auch ein bekannter Schauspieler der Rosenheim-Cops tritt auf.

Im Wittelsbacher Schloss wird es weihnachtlich. Das Programm beinhaltet abwechslungsreiche Auftritte bekannter Künstlerinnen und Künstler.

Sonntag, 5. Dezember, 19 Uhr: Lars Redlichs erste Solo-Show „Lars But Not Least!“ wurde deutschlandweit von Presse und Publikum gefeiert und mit diversen renommierten Preisen ausgezeichnet (z. B. Gewinner beim NDR Comedy Contest 2019). Nun folgt das Weihnachtsprogramm des sympathischen Berliners: „Lars‘ Christmas“. Dieser Musik-Kabarett-Abend ist durch den Charme und Humor des Entertainers und Musical-Stars genau das Richtige gegen vorweihnachtlichen Stress.

Entertainer und Musical-Star Lars Redlich tritt auf. Foto: Eventpress Herrmann

Musik, Heilige Nacht und Kabarett im Wittelsbacher Schloss in Friedberg

Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr: Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ ist ein Klassiker der bayerischen Literatur. Das 1917 veröffentlichte Versepos erzählt die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium im bayerischen Dialekt. Schauspieler Franz Josef Strohmeier („Hubert ohne Staller“, „Die Rosenheim-Cops“) trägt die Geschichte vor und wird dabei von Axel Rüdiger mit festlicher Zithermusik begleitet.

Schauspieler Franz Josef Strohmann liest vor. Foto: Christian Hartmann

Freitag bis Sonntag, 17.–19. Dezember: Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest beschert das Quartett Alexandrina Simeon (Gesang), Gerd Meyer (Gesang), Peter Papritz (Piano) und Peter Resler (Erzähler) seinem Publikum stimmungsvolle Stunden. An den drei aufeinanderfolgenden Tagen Freitag, 17. Dezember (20 Uhr), Samstag, 18. Dezember (18 Uhr) und Sonntag, 19. Dezember (16 Uhr) präsentiert das Ensemble eine Gala mit beliebten amerikanischen Christmassongs wie „Have Yourself A Merry Little Christmas“ und den witzigsten Stories rund um die Heilige Nacht.

Das Quartett Peter Papritz, Peter Resler, Gerd Meyer (von links) und Alexandrina Simeon beschert besinnliche Stunden. Foto: Gerd Meyer

Die Tickets gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg sowie online via Reservix.