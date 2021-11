Friedberg

vor 49 Min.

Trotz Corona: Skifahrer sehnen sich auf die Piste zurück

Das Team des Alpenvereins ist gerüstet. Eine Angst vor der Pandemie in den Skigebieten haben sie nicht: (von links) Sabine Raffler, Richard Mayr, Regine Rosner und Bianca Schlögl.

Plus Der Skibasar des Alpenvereins ist rege besucht, Ski- und Snowboard-Kurse und sowie Skifahrten werden gut gebucht. Macht Corona einen Strich durch die Rechnung?

Von Sabine Roth

Eine Familie aus Friedberg kommt am Samstagvormittag mit strahlenden Augen aus der Aula der Mittelschule Friedberg. Stolz hält der Papa die beim Skibasar gekauften Kinderski in Händen. Doch die Skisaison lässt aufgrund der geltenden Corona-Regelungen noch auf sich warten. Zumindest in Österreich, wo bis zum 12. Dezember ein Lockdown herrscht und die Lifte der Skigebiete geschlossen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen