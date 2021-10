Friedberg

Umfrage: Das wünscht sich die Jugend für Friedberg

Mit dem Mountainbike durch den Wald brettern und das ohne Verbote oder Ärger mit dem Förster. Das ist einer der Wünsche von den Jugendlichen in Friedberg, die sie vor dem Stadtrat vorgetragen haben.

Plus Kinder und Teenager erklären dem Stadtrat, wie das neue Jugendzentrum aussehen könnte. Und sie haben noch einige weitere Wünsche – zum Beispiel einen Mountainbike-Trail.

Von Marlene Volkmann

658 Personen nahmen an der Jugendumfrage der Stadt und des Jugendrates teil. Im Anschluss wurden die Ergebnisse in einem Workshop ausgewertet. In der Mensa der Grund- und Mittelschule präsentierten junge Leute dem Stadtrat nun ihre Vorschläge.

