Umstrittenem Spielplatz am Friedberger Schloss fehlt die Genehmigung

Plus Der Ärger um den Schloss-Spielplatz nimmt kein Ende. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Genehmigung fehlt. Wie konnte das passieren und was hat es für Folgen?

Der Streit zwischen der Nachbarschaft und der Stadt Friedberg wegen des Spielplatzes im Schlosspark geht in eine neue Runde. Es hat sich herausgestellt, dass die Genehmigung für die Umgestaltung fehlt. Schon kursiert der Begriff von einem "Schwarzbau". Was für Folgen kann das haben?