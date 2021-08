Unbekannte beschädigen Schloss mit Klebstoff

In Friedberg wird an einem Wochendhäuschen das Schloss zur Zufahrt beschädigt. Der Sachschaden ist aber nur gering.

Mit Klebstoff haben Unbekannte das Schloss am Zufahrtstor zu einem Wochenendhaus im Zirbenweg in Friedberg in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei vermutet, dass es in der Zeit von Mittwoch bis Samstag geschehen sei. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei etwa 50 Euro. Die Beamtinnen und Beamten nehmen Hinweise auf den Schuldigen oder die Schuldige unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)