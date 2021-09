Unbekannte richten großen Schaden bei Einbruch an

Einbruch in Friedberg: Unbekannte dringen in eine Firma ein. Beute gibt es zwar keine, dafür ist der Sachschaden beträchtlich.

In eine Firma in der Äußeren Industriestraße in Friedberg wurde eingebrochen. Laut Polizei drang eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Geschäftsräume ein.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei konnte keine Beute gemacht werden, aber es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise auf Täter oder Täterin entgegen. (AZ)