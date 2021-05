Friedberg

Unbekannte werfen in Friedberg Flasche gegen Hauswand

Plus Durch den Flaschenwurf wurde eine Hauswand am Friedberger Berg beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

Am Samstag gegen 23.40 Uhr warf ein noch unbekannter Täter eine Getränkeflasche von der Stadtmauer aus auf ein Anwesen am Friedberger Berg. Durch den Einschlag der Glasflasche entstand an der Mauer Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

