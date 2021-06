Unbekannter beschädigt VW in Friedberg und fährt einfach weiter

Ein unbekannter Autofahrer beschädigt am Mittwoch in Friedberg ein geparktes Fahrzeug. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag Fahrerflucht in Friedberg begangen.Zwischen 13 und 14 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrer einen in der Flurstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW an der linken Seite.

Fahrerflucht: Unbekannter richtet 2000 Euro Schaden an

Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)