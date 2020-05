vor 34 Min.

Friedberg: Unbekannter beschädigt einen BMW und flieht

Ein Unbekannter rammt einen in Friedberg geparkten BMW. Um den entstandenen Schaden kümmert er sich nicht.

Eine junge Frau entdeckte am Montagnachmittag einen Schaden an ihrem geparkten BMW. Die 20-Jährige hatte den Pkw am Morgen auf dem Parkplatz in der Burgwallstraße abgestellt. Der schwarze BMW wies Schäden am hinteren Stoßfänger in Höhe von etwa 1500 Euro auf.

Unfallflucht in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Der Unfallverursacher hatte sich nach Angaben der Friedberger Polizei vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (pos)

Themen folgen