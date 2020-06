vor 18 Min.

Friedberg: Unbekannter beschädigt parkenden Opel und flieht

Eine 62-Jährige stellt ihren Wagen im Stadtgraben in Friedberg ab. Als sie wiederkommt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg. Am Montagmorgen hatte eine 62-Jährige ihren roten Opel im Stadtgraben abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugtüre. Vermutlich hatte ein anderer Fahrer die Türe seines Autos unachtsam geöffnet und gegen den Opel geschlagen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 150 Euro zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

