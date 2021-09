Unbekannter beschädigt parkendes Auto in Friedberg

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Friedberger Polizei.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr ein parkendes Auto beschädigt - und sich nicht um den Schaden gekümmert. Bei dem betroffenen Auto handelt es sich um einen blauen Opel, der auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Friedberger Bahnhofstraße abgestellt war.

Unfallflucht in Friedberg: Stoßfänger beschädigt

Die Polizei Friedberg schätzt die Höhe des Schadens, der am hinteren Stoßfänger entstanden ist, auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.