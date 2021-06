Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

In Friedberg wird ein Auto angefahren, der Schuldige kümmert sich aber nicht darum.

In der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg wurde ein Auto beschädigt. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr gegen den geparkten Opel. Die linke Seite des weißen Autos wurde beschädigt. Die Polizei meldet, dass der Sachschaden bei etwa 300 Euro liege. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)