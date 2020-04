vor 17 Min.

Friedberg: Unbekannter schlägt Scheibe ein

In einem Haus in Friedberg stellt eine Streife der Friedberger Polizei eine eingeschlagene Scheibe fest. Die Friedberger Feuerwehr sicherte die Scheibe anschließend ab.

In Friedberg wurde eine Scheibe an einem Haus eingeschlagen. Dies bemerkte eine Streife der Friedberger Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da das Gebäude in der Ludwigstraße in Friedberg leer steht, muss noch mit dessen Nutzern geklärt werden, ob etwas darin fehlt. Die Freiwillige Feuerwehr Friedberg sicherte das Fenster anschließend ab.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

