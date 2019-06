vor 56 Min.

Friedberg: Unbekannter sticht Reifen von Anhängern kaputt

Ein noch nicht ermittelter Täter hat die Reifen dreier Anhänger eines Wiffertshauser Landwirts eingestochen.

Einem Landwirt in Wiffertshausen wurden kürzlich sämtliche Reifen dreier Anhänger zerstochen. Der unbekannte Täter richtete dabei hohen Schaden an. Freitagfrüh traute eine Landwirtsfamilie ihren Augen nicht: Drei ihrer landwirtschaftlichen Anhänger standen mit platten Reifen da.

Ein Unbekannter hatte in der Nacht in alle Reifen mit einem spitzen Gegenstand gestochen. An einem der Anhänger wurde auch ein Schaltkasten mutwillig beschädigt. Die Anhänger waren in dem Hof des Anwesens an der Straße Kreuzäcker abgestellt. Der Familie entstanden rund 7000 Euro Schaden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710. (tril)

