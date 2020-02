vor 18 Min.

Friedberg: Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Einkaufswagen

Ein Unbekannter stiehlt in einem Friedberger Supermarkt einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen. Was die Polizei rät, um so einen Diebstahl zu vermeiden.

Am Donnerstag stahl ein Unbekannter einer 54-Jährigen den Geldbeutel aus dem Einkaufswagen. Die Dame hatte die Geldbörse beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Augsburger Straße in ihrem Einkaufswagen abgelegt und bemerkte deshalb nicht, wie der Dieb sich näherte und unter anderem 200 Euro Bargeld erbeutete. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf den Dieb unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Dieb stiehlt in Friedberg Geldbeutel - das rät die Polizei

Die Polizei rät zudem auch, keine größeren Geldbeträge bei sich zu tragen und Geld, Geldkarten, und wichtige Dokumente immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung und dicht am Körper statt in einer Handtasche oder einer Einkaufstasche zu tragen. Werde ein Geldbeutel gestohlen, empfiehlt die Polizei, direkt die EC- und die Kreditkarte zu sperren, beziehungsweise den Diebstahl der Polizei zu melden, um die Karte auch für das Lastschriftverfahren zu sperren. Sollte man etwas Verdächtiges beobachten, sei die Notrufnummer 110 zu wählen. (pos)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen