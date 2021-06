Friedberg

Unbekannter stiehlt am Friedberger See teures Handy

Am Friedberger See wurde ein teures Handy gestohlen.

Am Friedberger See schlägt am Dienstagabend ein Dieb zu. Der Unbekannte stiehlt ein teures Handy. Was die Polizei rät.

Einem 19-Jährigen wurde sein Besuch am See in Friedberg deutlich verhagelt: Während der Mann am Dienstag im Wasser war, stahl ein Unbekannter sein Handy. Das Ganze soll sich laut Polizei zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf der Liegewiese ereignet haben. Der Wert des Handys liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. Wertgegenstände wenn möglich einschließen Zu Beginn der Badesaison mahnt die Polizei, am Badesee oder im Freibad am Liegeplatz keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen. Die Besucher sollen auf Schließfächer zurückgreifen, falls diese vorhanden sind. (AZ)

